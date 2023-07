DJ Deutsche Bank: Lucro do 2T caiu devido a custos; planeia recompra de ações

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank reportou esta quarta-feira uma queda dos lucros do segundo trimestre, depois de uma subida dos custos e provisões para perdas de crédito. Já num comunicado no final de terça-feira, o banco alemão disse que planeia retomar as recompras de ações em agosto.

O lucro líquido atribuível aos acionistas do Deutsche Bank no trimestre caiu para 763 milhões de euros ($843,5 milhõ...