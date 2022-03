DJ Deutsche Bank nomeia CFO como novo presidente

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG disse na sexta-feira que nomeou o diretor financeiro, James von Moltke, como presidente da empresa.

James von Moltke vai presidir ao lado de Karl von Rohr, que está no cargo desde 2018.

Moltke vai acumular a presidência com o cargo com o de CFO.

-Por Ed Frankl (edward.frankl@dowjones.com)