DJ Deutsche Bank obrigado a reforçar controlo de lavagem de dinheiro

(DJ Bolsa)-- O regulador dos serviços financeiros da Alemanha, o BaFin, ordenou ao Deutsche Bank AG que adote mais medidas para evitar práticas de lavagem de dinheiro, o que sugere que encontrou algumas deficiências num banco já visado por falta de controlos adequados.

Num curto comunicado publicado no seu site no final de sexta-feira, o BaFin disse que o banco deve "adotar mais medidas internas apropriadas e cumprir ...

