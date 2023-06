DJ Deutsche Bank planeia cortar emprego no retalho alemão em 10% - media

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank está a planear uma redução de 10% da sua força laboral de retalho de 17.000 empregos na Alemanha ao longo dos próximos anos, diz a Reuters, citando uma fonte anónima.

--Este plano, de acordo com a fonte, ainda está em fase de planeamento e ainda está sujeito às discussões com os sindicatos e representantes laborais, avança a Reuters. O banco disse recentemente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.