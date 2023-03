DJ Deutsche Bank: Pressão de venda centra atenções no mercado de CDS

(DJ Bolsa)-- A pressão de venda sobre as ações e obrigações do Deutsche Bank AG na semana passada atraiu as atenções dos reguladores e gerou um debate sobre se os credit default swaps causaram o stress no mercado, ou simplesmente refletem o nervosismo dos investidores.

Os CDS são derivados de crédito que funcionam como uma espécie de contrato de seguro contra incumprimentos da dívida. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.