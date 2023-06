DJ Deutsche Bank prevê queda de 15%-20% nas receitas com trading de obrigações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank disse esta quinta-feira que prevê uma queda das receitas de trading de ativos de rendimento fixo no segundo trimestre em termos homólogos acima do estimado pelos analistas.

Numa conferência em Paris organizada pelo Goldman Sachs, o CFO do banco, James von Moltke, disse que a receita de trading de rendimento fixo deve cair entre 15% e 20%.

No mês passado, os analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.