DJ Deutsche Bank regista lucro inesperado no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG registou um lucro inesperado no quarto trimestre, com uma subida também das receitas.

O lucro líquido do trimestre foi de 51 milhões de euros ($61,4 milhões) face a um prejuízo líquido de EUR1,60 mil milhões no período homólogo, disse o banco alemão esta quinta-feira. O lucro depois de impostos foi de EUR189 milhões.