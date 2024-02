DJ Deutsche Bank: Regulador alemão ordena reforço de medidas contra branqueamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A autoridade de supervisão financeira alemã ordenou ao Deutsche Bank que melhore os seus sistemas de processamento de dados na monitorização de transações para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo.

O regulador alemão disse esta quinta-feira que vai prolongar o mandato de um representante especial até outubro de 2024 para monitorizar os progressos do maior banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.