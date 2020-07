DJ Deutsche Bank: Resultados do segundo trimestre vão superar expectativas

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG disse esta terça-feira que os resultados do segundo trimestre vão superar as expectativas do mercado, incluindo o rácio Common Equity Tier 1.

O banco alemão disse que o rácio Common Equity Tier 1 a 30 de junho deve ter ficado por volta de 13,3%, face aos 12,8% a 31 de março. O rácio Common Equity Tier 1 é um indicador chave sobre a robustez do capital.