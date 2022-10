DJ Deutsche Bank supera previsões no 3T graças ao aumento das receitas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG reportou esta quarta-feira lucros mais elevados e receitas que superaram as previsões, superando o obstáculo de um mercado difícil para a banca de investimento, e reiterou as projeções para o total do ano.

O banco alemão obteve um lucro líquido de 1,12 mil milhões de euros ($1,12 mil milhões) nos três meses até ao fim de setembro, mais do que os EUR194 milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.