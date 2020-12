DJ Deutsche Bank vai cortar 350 empregos na banca de retalho

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG vai cortar 350 empregos nos centros da banca de retalho nas cidades alemãs de Frankfurt e Bona.

Os cortes serão implementados através de opções como rescisões voluntárias ou reformas antecipadas e devem ser efetuados até ao final de 2022, disse um porta-voz do banco ao The Wall Street Journal esta terça-feira.