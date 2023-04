DJ Deutsche Bank vai fechar centros de tecnologia na Rússia - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG vai fechar os restantes centros de tecnologia na Rússia, noticia o Financial Times, citando fontes.

-- O banco alemão ofereceu rescisões de contrato aos especialistas de tecnologias de informação que ainda estavam sob contrato, de acordo com o jornal.

-- O Deutsche Bank ainda não decidiu formalmente fechar completamente as operações de tecnologias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.