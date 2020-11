DJ Disney vai dispensar 32.000 funcionários devido à pandemia

(DJ Bolsa)-- A Walt Disney Co. pretende demitir 32.000 funcionários, sobretudo nos parques temáticos, numa altura em que o coronavírus continua a afetar fortemente a atividade da empresa de entretenimento.

A Disney anunciou 28.000 cortes de empregos em setembro e quer rescindir os contratos dos funcionários na primeira metade do ano fiscal de 2021.