DJ Dívida com yields negativas prestes a desaparecer

(DJ Bolsa)-- Os retornos negativos da dívida soberana parecem estar prestes a terminar.

O total global da dívida com yields negativas desapareceu quase completamente, outro efeito dos esforços dos banqueiros centrais para combater a inflação a nível mundial. Este valor é agora de $271 mil milhões, em relação a mais de $18,4 biliões há dois anos, de acordo com dados da Bloomberg consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.