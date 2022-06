DJ DWS: CEO demite-se após buscas à empresa por greenwashing

(DJ Bolsa)-- O CEO da subsidiária de gestão de ativos do Deutsche Bank AG, a DWS Group, vai deixar o cargo horas após uma operação de buscas das autoridades alemãs aos gabinetes da empresa escritórios em Frankfurt, disse o banco alemão esta quarta-feira.

