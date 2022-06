DJ easyJet vai comprar 56 novos aviões à Airbus

(DJ Bolsa)-- A companhia aérea low cost easyJet PLC disse esta terça-feira que vai comprar 56 aviões Airbus da gama A320neo à Airbus SE e vai converter 18 aviões da gama A320neo em 18 aviões A321neo.

Os novos aviões têm entrega prevista entre 2026 e 2029, enquanto a encomenda convertida deve ser entregue entre 2024 e 2027, disse a companhia aérea.