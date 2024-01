DJ Economista Alberto Musalem escolhido para ser o presidente da Fed de St. Louis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Alberto Musalem, um economista que chegou a ocupar o cargo de conselheiro sénior na Reserva Federal de Nova Iorque, será o próximo presidente e chief executive do banco da Fed de St. Louis, disse o banco esta quinta-feira.

Musalem, com 55 anos, ocupou mais recentemente o cargo de chief executive da Evince Asset Management, uma empresa de tecnologia de investimento quantitativo que cofundou em 2018.