DJ Economistas preveem recessão nos EUA em 2023 - sondagem WSJ

(DJ Bolsa)-- Apesar dos sinais de que a inflação começou a recuar, os economistas ainda preveem que as taxas de juro mais altas levem a economia dos EUA para uma recessão este ano, de acordo com a mais recente sondagem trimestral do The Wall Street Journal.

Economistas académicos e empresariais consultados pelo WSJ preveem uma probabilidade de 61% de os EUA mergulharem numa recessão nos próximos 12 meses, pouco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.