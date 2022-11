DJ Elon Musk alega que Apple está a ameaçar remover a Twitter da App Store

(DJ Bolsa)-- Elon Musk disse que a Apple Inc. está a ameaçar remover a Twitter Inc. da App Store e criticou a gigante tecnológica por o que chamou de censura. O CEO da rede social também disse que a fabricante do iPhone retirou a maioria do investimento com publicidade da rede social.

Numa série de tweets na segunda-feira, Musk perguntou se a Apple apoia o discurso livre e publicou uma sondagem a perguntar aos utilizadores se a Apple deve publicar ...