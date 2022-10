DJ Elon Musk conclui aquisição da Twitter

(DJ Bolsa)-- Elon Musk concluiu a aquisição da Twitter Inc. na quinta-feira e de imediato demitiu o CEO e o CFO, segundo fontes próximas do tema, encerrando uma insólita batalha de aquisição empresarial e estabelecendo as bases da mudança de uma das plataformas de rede social mais influentes do mundo.

Musk concordou em comprar o Twitter em abril por $44 mil milhões, depois ameaçou desistir do negó...