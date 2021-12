DJ Elon Musk critica projeto-lei de Biden que incentiva compra de veículos elétricos

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla, Elon Musk, criticou na segunda-feira uma proposta legislativa da administração Biden para os automóveis elétricos.

Em declarações ao The Wall Street Journal, Musk criticou os esforços federais para estimular a adoção de veículos elétricos, incluindo um projeto-lei que aumenta os incentivos à compra de carros movidos a bateria.