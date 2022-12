DJ Elon Musk invoca sucessão na Twitter sem dar detalhes sobre sucessor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O plano assumido de Elon Musk de encontrar um sucessor para o seu cargo de CEO da Twitter Inc. deu ao multimilionário a difícil tarefa de identificar um candidato para um cargo que ele disse não ser desejável.

Gerir a Twitter seria uma tarefa difícil em qualquer circunstância. Antes de Musk adquirir a rede social em outubro, a unidade perdia dinheiro consistentemente, e agora está no centro de um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.