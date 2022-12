DJ Elon Musk planeia abandonar cargo de CEO após deixar dúvidas sobre sondagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Elon Musk disse que planeia sair do cargo de CEO da Twitter Inc. depois de ter deixado dúvidas sobre uma sondagem que iniciou sobre o futuro da liderança da plataforma de media sociais, que acabou por decidir que deveria sair do cargo.

Quase 58% de mais de 17 milhões de contas da Twitter que responderam à sondagem na altura em que terminou na manhã de segunda-feira votaram para Musk deixar o cargo de líder da Twitter. Musk,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.