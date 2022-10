DJ Elon Musk propõe-se novamente a comprar Twitter nos termos originais

(DJ Bolsa)-- Elon Musk pretende fechar o acordo de $44 mil milhões para a compra da Twitter Inc. nos termos com que concordou originalmente, de acordo com uma fonte próxima do assunto, uma reviravolta inesperada que pode permitir que os dois lados evitem um julgamento de alto risco marcado para breve.

Os advogados do multimilionário comunicaram a proposta aos advogados da Twitter durante a noite de segunda-feira e apresentaram ...