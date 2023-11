DJ Elon Musk usa linguagem forte para atacar empresas que boicotaram publicidade no X

(DJ Bolsa)-- O CEO do X, Elon Musk, disse que as empresas que retirarem os anúncios da sua plataforma de rede social X podem "ir-se f --".

Musk admitiu na quarta-feira que o boicote publicitário ao X pode matar a rede social mas recusa ser chantageado com isso. "Se alguém vai tentar-me chantagear com o dinheiro da publicidade, que se vá f--", disse Musk durante uma entrevista no DealBook Summit do New York ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.