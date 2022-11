DJ Elon Musk vende quase $4mM de ações da Tesla após concluir aquisição da Twitter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Elon Musk vendeu quase $4 mil milhões de ações da Tesla Inc. depois de comprar a Twitter Inc. por $44 mil milhões.

Musk vendeu 19,5 milhões de ações da Tesla entre 4 e 8 de novembro, de acordo com os documentos regulatórios divulgados na terça-feira.

O CEO da Tesla, que se tornou na pessoa mais rica do mundo graças em grande parte à sua participaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.