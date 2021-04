DJ EMA avalia tratamento para Covid-19 da GSK e Vir Biotechnology

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline PLC e a Vir Biotechnology Inc. disseram que a Agência Europeia de Medicamentos iniciou uma revisão do VIR-7831 para o tratamento da Covid-19.

As empresas disseram que o VIR-7831 destina-se a adultos e adolescentes com Covid-19 que não necessitam de oxigenação suplementar e estão em elevado risco de progredirem para a Covid-19 grave.