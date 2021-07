DJ Empresa japonesa junta-se à corrida de tratamentos contra a Covid-19

(DJ Bolsa)--Uma empresa japonesa iniciou os testes em humanos de um medicamento para ser tomado uma vez por dia para pacientes de Covid-19, juntando à Pfizer Inc. e à Merck & Co. na corrida para encontrar tratamentos para a doença.

A Shionogi & Co., com sede em Osaka e que ajudou a desenvolver o conhecido medicamento para o colesterol Crestor, disse que desenvolveu o seu medicamento para atacar o vírus da Covid-19.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone