DJ Empresas estrangeiras retiram milhares de milhões de lucros da China

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- Durante anos, as empresas estrangeiras apostaram os lucros que fizeram na China de volta na economia chinesa, utilizando o capital para financiarem novas contratações e investimentos enquanto a economia se expandia rapidamente.

Agora, com o crescimento a abrandar e as tensões entre Beijing e Washington a aumentarem, as empresas estão a retirar os seus lucros do país.

