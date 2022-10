DJ Engie adquire portefólio solar de 6 GW, armazenamento de baterias nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Engie SA adquiriu um portefólio de 6 gigawatts de projetos de desenvolvimento de energia solar e armazenamento de baterias à Belltown Power U.S., numa decisão para expandir o existente portefólio na América do Norte.

A empresa francesa disse que o negócio inclui 33 projetos que incluem 2,7 GW de energia solar com 700 megawatts de armazenamento conjunto e 2,6 GW de armazenamento de baterias isolado.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.