DJ Engie: Lucro do primeiro semestre recuou atingido pelo vírus

(DJ Bolsa)-- A Engie SA disse esta sexta-feira que o lucro líquido desceu na primeira metade de 2020, uma vez que o desempenho financeiro foi significativamente atingido pela Covid-19, e forneceu orientação para o total do ano.

A energética francesa disse que o lucro líquido no período foi de 24 milhões de euros ($28,4 milhões), face a EUR2,08 mil milhões no período homólogo.