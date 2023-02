DJ Engie: Lucro líquido de 2022 caiu apesar de crescimento das receitas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Engie SA disse esta terça-feira que as receitas subiram em 2022 e apresentou o dividendo para o ano, mas o lucro líquido desceu com imparidades e perdas de crédito e provisões.

A empresa reportou um lucro líquido de 216 milhões de euros ($230,8 milhões) face a EUR3,66 mil milhões no ano anterior. O lucro líquido recorrente, que retira itens extraordinários, foi de EUR5,2 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.