DJ Engie: Lucro operacional e receitas caem nos primeiros nove meses do ano

(DJ Bolsa)-- A Engie SA disse esta sexta-feira que o lucro operacional caiu nos primeiros nove meses do ano, tendo sofrido um impacto de EUR1 mil milhões de euros ($1,18 mil milhões) da pandemia do coronavírus.

A empresa francesa disse que o lucro operacional caiu para 2,75 mil milhões de euros ($3,25 mil milhões) face a EUR3,82 mil milhões nos primeiros nove meses de 2019.