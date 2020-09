DJ Engie: Oferta da Veolia pela Suez não pode ser aceite com os termos propostos

(DJ Bolsa)-- A Engie SA disse esta quinta-feira que a oferta da Veolia Environnement SA pela participação de 29,9% que detém na Suez SA não pode ser aceite de acordo com os termos propostos.

A energética francesa disse que o conselho pediu ao presidente Jean-Pierre Clamadieu e à CEO interina Claire Waysand para procurarem obter termos de oferta melhores por parte da Veolia.

