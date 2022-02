DJ Engie passa a lucros em 2021; apresenta previsões para 2022-24

(DJ Bolsa)-- A Engie SA disse esta terça-feira que passou a lucros em 2021 e definiu a orientação para o período de 2022-24.

A empresa de utilities francesa disse que passou para um lucro líquido de 3,66 mil milhões de euros ($4,14 mil milhões) face a um prejuízo de EUR1,54 mil milhões no ano anterior, quando foi atingida por encargos com imparidades no cenário de preços de ativos nucleares.