DJ Eni anuncia nova descoberta de gás no Egito

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta quarta-feira que realizou uma nova descoberta de gás no offshore do Egito.

A descoberta foi realizada na área de Great Nooros, localizada no desenvolvimento Abu Madi West, nas águas convencionais do Delta do Nilo.

A empresa italiana detém uma participação de 75% no desenvolvimento e a BP PLC detém o restante.