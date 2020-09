DJ Eni aprova dividendo interino de 2020

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse no final de terça-feira que aprovou a distribuição de um dividendo interino para 2020.

A empresa italiana disse que o conselho de administração concordou pagar EUR0,12 por ação ($0,14) a 23 de setembro.

A Eni pagou um dividendo interino de EUR0,43 em 2019.

-Por Mauro Orru (mauro.orru@wsj.com)