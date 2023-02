DJ Eni assina acordo para utilização de biocombustível na frota naval da Saipem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse no final de quarta-feira que assinou um memorando de entendimento relativo à utilização de biocombustível da frota naval da Saipem SpA, particularmente para as suas operações no Mar Mediterrâneo.

"O memorando representa um marco importante para a Eni e para a Saipem, confirmando o compromisso mútuo de diversificar as fontes de energia e reduzir a pegada carbónica das ...