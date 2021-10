DJ Eni coloca em bolsa unidade de retalho e energias renováveis

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA optou por colocar em bolsa a recentemente fundida unidade de retalho & renováveis no próximo ano, num momento em que procura maximizar o valor das operações de baixo carbono.

A petrolífera italiana disse esta quinta-feira que aprovou o lançamento do processo para uma oferta pública inicial, ou IPO, que espera concluir no próximo ano.