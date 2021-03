DJ Eni compra produtora de biogás FRI-EL Biogas Holding

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta segunda-feira que chegou a acordo com a FRI-EL Greenpower para comprar a produtora italiana de biogás FRI-EL Biogas Holding.

A gigante de petróleo & gás italiana disse que o acordo foi alcançado através da subsidiária Ecofuel, que gere os investimentos do grupo na economia circular, e faz parte da sua estratégia de descarbonização.