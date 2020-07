DJ Eni confirma potencial da descoberta Ken Bau no offshore do Vietnam

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse na segunda-feira que confirmou o potencial de hidrocarboneto da descoberta Ken Bau no Bloco 114 no offshore do Vietnam.

A empresa disse que as estimativas preliminares apontam para um intervalo entre 7 biliões e 9 biliões de pés cúbicos de gás natural e 400 a 500 milhões de barris de condensados associados.