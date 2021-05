DJ Eni e BP consideram unir ativos em Angola em nova joint venture

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA e a BP PLC assinaram esta quarta-feira um memorando não vinculativo para explorar a junção dos ativos de upstream em Angola, formando uma nova joint venture.

A petrolífera italiana disse esta quarta-feira que a iniciativa, que será autofinanciada, vai incluir todos os interesses de petróleo, gás e gás natural liquefeito no país.