DJ Eni faz nova descoberta de petróleo e gás na costa da Noruega

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta segunda-feira que fez uma descoberta significativa de petróleo e gás através da sua subsidiária Var Energi no sul do Mar do Norte ao largo da costa da Noruega.

A petrolífera italiana disse que a descoberta foi feita no bloco licenciado PL027, na qual a energética norueguesa Var Energi detém 90% do capital.