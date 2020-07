DJ Eni fez nova descoberta de petróleo no Egito

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta terça-feira que descobriu novos recursos de petróleo na concessão no sudoeste de Meleiha no Egito.

A empresa disse que a fonte SWM-A-6X foi perfurada com sucesso e está conectada à rede de produção. A fonte está atualmente em funcionamento com uma produção diária de 5.000 barris de petróleo por dia.