DJ Eni: Gazprom vai reduzir fornecimento de gás

(DJ Bolsa)-- A petrolífera italiana Eni SpA disse esta segunda-feira que a Gazprom PJSC vai reduzir o fornecimento de gás à empresa.

A gigante russa vai fornecer à Eni volumes de gás de aproximadamente 21 milhões de metros cúbicos por dia, ao passo que a média dos últimos dias foi de cerca de 32 milhões de metros cúbicos por dia.