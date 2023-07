DJ Eni: Lucro afunda no 2T devido à queda dos preços

(DJ Bolsa)-- A Eni registou um lucro muito menor no segundo trimestre do ano, uma vez que a empresa teve de lidar com a queda dos preços do petróleo e do gás natural.

A energética italiana disse esta sexta-feira que o lucro líquido trimestral caiu para 294 milhões de euros ($322,8 milhões) face a EUR3,82 mil milhões no segundo trimestre do ano passado. Em termos ajustados, o lucro líquido desceu 49% ...