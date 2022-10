DJ Eni: Lucro do 3T dispara graças a divisões de gás e GNL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta sexta-feira que o lucro do terceiro trimestre disparou, impulsionado pelos resultados operacionais fortes das divisões de gás global e portefólio de gás natural liquefeito.

A petrolífera italiana disse que o lucro trimestral foi de 5,86 mil milhões de euros ($5,87 mil milhões) contra EUR1,20 mil milhões no período homólogo. Em termos ajustados, o lucro foi de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.