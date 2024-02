DJ Eni: Lucro recua após queda dos preços da energia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os lucros líquido e operacional da Eni caíram no quarto trimestre, penalizados pela queda dos preços do petróleo e do gás natural.

A petrolífera italiana disse esta sexta-feira que o lucro líquido caiu para 149 milhões de euros ($160,5 milhões), face a EUR627 milhões no quarto trimestre de 2022.

O lucro líquido ajustado caiu para EUR1,64 mil milhões, contra EUR2,49 mil milhõ...