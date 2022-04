DJ Eni: Lucro sobe no 1T, confirma outlook de produção para 2022

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta sexta-feira que o lucro subiu no primeiro trimestre com os preços mais elevados dos hidrocarbonetos e confirmou o outlook da produção para o total do ano.

A empresa disse que o lucro líquido foi de 3,58 mil milhões de euros ($3,76 mil milhões) face a EUR856 milhões no período homólogo. Numa base ajustada, o lucro foi de EUR3,27 mil milhões.