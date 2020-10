DJ Eni passa a prejuízos mas atividade melhora face ao trimestre anterior

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta quarta-feira que passou a um prejuízo líquido no terceiro trimestre, com a pandemia a prejudicar a procura de energia, mas que a atividade melhorou face ao trimestre anterior.

A petrolífera italiana registou um prejuízo líquido de EUR503 milhões ($593,4 milhões) face a um lucro líquido de EUR523 milhões no período homólogo.